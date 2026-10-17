ميتا تطلق وحشا جديدا للذكاء الاصطناعي.. وهذه قدراته

أطلقت شركة ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي Muse Spark، الذي وصفته بأنه الأكثر قدرة بين نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان في الولايات المتحدة، مع تصميم يتيح تشغيله محليا على أجهزة ماك من آبل.

ويضم النموذج 816 مليار معامل، ويدعم نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، ما يساعده على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات وتنفيذ مهام معقدة، ووفقا لنتائج اختبارات نشرتها شركة ميتا، يتفوق النموذج على عدد من النماذج الأخرى مفتوحة الأوزان.

ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان بقدرات متقدمة

صمم Muse Spark Open للتعامل مع أنواع متعددة من البيانات، وتنفيذ مهام البرمجة المعقدة، إلى جانب تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم تنفيذ مجموعة من المهام بشكل متتابع وبدرجة من الاستقلالية.

لكن تشغيل النموذج مباشرة على أجهزة ماك يتطلب إمكانات تقنية كبيرة، إذ ذكر موقع “إنجادجت”، أن الأمر يحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن تيرابايت واحد، ومن المتوقع أن يعمل بكفاءة أكبر على جهاز Mac Studio المزود بشريحة M5 Ultra.

وتقول ميتا إنها اختبرت النموذج في مهام عملية، من خلال دمجه مع Muse Code، وهي أداة للبرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وشملت التجارب إصلاح أخطاء وإضافة ميزات جديدة واستكمال عملية بناء تطبيق تابع لمنصة “ماستودون” للتواصل الاجتماعي.

Mac Studio

كما استخدمت الشركة النموذج مع برنامج DaVinci Resolve لتحرير الفيديو، حيث تمكن من مراجعة لقطات الفيديو وقصها، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة منه في مهام تتجاوز البرمجة إلى التعامل مع تطبيقات الكمبيوتر المختلفة.

وتتميز النماذج مفتوحة الأوزان بإمكانية تشغيلها وتعديلها وفقا لاحتياجات المطورين، كما قد توفر تكاليف مقارنة ببعض النماذج المغلقة، مع منح المستخدمين مرونة أكبر في تطوير التطبيقات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم.

وأتاحت ميتا النموذج الجديد عبر عدد من منصات واجهات برمجة التطبيقات API، بما يسمح للمطورين بالوصول إليه واستخدامه في تطبيقاتهم وخدماتهم.