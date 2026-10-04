قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
زيلينسكي: سنستهدف مصافي النفط الروسية ردًا على تصعيد موسكو
الأزهر للفتوى: لا تجعلوا عقد الزواج مادةً للاستعراض وزيادة المشاهدات
اشتروا أراضي وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل ربع مليار جنيه
أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
مدة العلاج أسبوع واحد .. تنبيه عاجل للمواطنين بشأن أشهر أدوية الغثيان والقيء
%11.8 ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنجاز جديد لـ ميتا.. Muse Spark يشارك في حل 6 مسائل رياضية معقدة

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة ميتا Meta، أن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Muse Spark ساعد علماء رياضيات في حل 6 مسائل بحثية رئيسية، بينها 5 مسائل كانت تمثل أسئلة مفتوحة في مجالات متنوعة، مثل الاحتمالات والمعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي.

وفي إعلان منفصل، كشف رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ميتا، ألكسندر وانج، عن مشروع Muse Gadgets مفتوح المصدر، الذي يتيح للمطورين تصميم أجهزة ومكونات عتادية تعمل مع منظومة ميوز، إلى جانب جهاز الشركة الخاص Muse Home Link.

وأوضحت ميتا أن المسائل الرياضية التي ساهم Muse Spark في حلها تختلف عن مسابقات الأولمبياد التي حقق فيها النموذج أداء بمستوى الميداليات الذهبية، إذ لم تكن لهذه المسائل إجابات محددة مسبقا.

وقالت الشركة إن “البحث المفتوح مختلف، فلا توجد إجابة نموذجية، ولا ضمان بأن أي منهج سيؤدي إلى نتيجة”، مشيرة إلى أن التقدم في هذا النوع من الأبحاث يتطلب تجربة الأفكار وإعادة المحاولة، والتعلم من الأخطاء، وحل المشكلات، وأحيانا العودة إلى نقطة البداية.

وبحسب ميتا، استخدم علماء الرياضيات إصداري Muse Spark 1.1 و1.2 في وضع التفكير عبر واجهة الدردشة العادية لتطبيق Meta AI، من دون إجراء تعديلات بحثية مخصصة على النموذج.

Muse Spark 1.2

6 مسائل رياضية معقدة


شملت الأبحاث التي ساهم Muse Spark فيها عدة مجالات رياضية، من بينها الاحتمالات و المعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي والفيزياء الرياضية الحسابية والجبر غير الترابطي،

وقالت ميتا إن فريقا من علماء الرياضيات قاد عملية البحث وطور الاستدلالات بالتعاون مع النموذج، بينما تولى فريق ثانٍ مراجعة النتائج والعمل البحثي.

ويأتي هذا الإعلان بعدما ادعت OpenAI سابقا أن أحد نماذجها للذكاء الاصطناعي تمكن من حل تحدي Navier-Stokes، أحد تحديات الألفية في الرياضيات، إلا أن باحثين شككا في هذا الادعاء، وقالا إن الشركة ربما استفادت من عملهما في الوصول إلى الحل.

ميتا توسع منظومة Muse إلى الأجهزة

وفي مجال الأجهزة، تسعى ميتا إلى توسيع منظومة Muse لتشمل منتجات ومكونات عتادية جديدة.

وبعد استعراض جهاز Muse Charm الشبيه بالقلادة خلال مؤتمر ميتا كونكت، أعلنت الشركة عن مشروع Muse Gadgets مفتوح المصدر.

ويتيح المشروع للمطورين إنشاء أجهزة تعمل مع Muse، من خلال برنامج ثابت مفتوح المصدر لأجهزة ESP32 وحزمة تطوير برمجيات Linux SDK.

ويعمل Muse Home Link عبر منفذ USB-C، ويسمح لـMuse بالاتصال بشبكة المنزل، وبحسب ميتا، أنتجت الشركة دفعة أولى تضم 5000 جهاز من Home Link، على أن توزعها مجانا على مشتركي Muse.

أما منصة Muse Gadgets، فيمكن استخدامها لتطوير مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل شاشة مخصصة بتقنية E Ink، أو وحدة HDMI للتلفزيون، أو ملحق صغير بشاشة تعمل باللمس يشبه جهاز Muse Charm.

كما أفادت التقارير بأن ميتا أنشأت مجتمعا مخصصا للمشروع على منصة Discord.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه Muse زخما متزايدا باعتباره مساعدا شخصيا للذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت تطبيقات Muse قوائم التطبيقات في الولايات المتحدة، رغم أن نطاق توفر الخدمة عالميا لا يزال غير واضح حتى الآن.

ذكاء اصطناعي Muse Spark ميتا مسائل بحثية Meta AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

ترشيحاتنا

جيسوس مع رونالدو

لن أتخلى عنك.. جورجينا تعلن الحرب على مدرب البرتغال

ياسر ابراهيم

ياسر إبراهيم أمام قرار صعب.. عروض كبيرة ورغبة في الاستمرار مع الأهلي

اتحاد الطائرة

اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يهنئ ياسر قمر بتأهل سيدات مصر للطائرة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

بالصور

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد