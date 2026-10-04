إنجاز جديد لـ ميتا.. Muse Spark يشارك في حل 6 مسائل رياضية معقدة

كشفت شركة ميتا Meta، أن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Muse Spark ساعد علماء رياضيات في حل 6 مسائل بحثية رئيسية، بينها 5 مسائل كانت تمثل أسئلة مفتوحة في مجالات متنوعة، مثل الاحتمالات والمعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي.

وفي إعلان منفصل، كشف رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ميتا، ألكسندر وانج، عن مشروع Muse Gadgets مفتوح المصدر، الذي يتيح للمطورين تصميم أجهزة ومكونات عتادية تعمل مع منظومة ميوز، إلى جانب جهاز الشركة الخاص Muse Home Link.

وأوضحت ميتا أن المسائل الرياضية التي ساهم Muse Spark في حلها تختلف عن مسابقات الأولمبياد التي حقق فيها النموذج أداء بمستوى الميداليات الذهبية، إذ لم تكن لهذه المسائل إجابات محددة مسبقا.

وقالت الشركة إن “البحث المفتوح مختلف، فلا توجد إجابة نموذجية، ولا ضمان بأن أي منهج سيؤدي إلى نتيجة”، مشيرة إلى أن التقدم في هذا النوع من الأبحاث يتطلب تجربة الأفكار وإعادة المحاولة، والتعلم من الأخطاء، وحل المشكلات، وأحيانا العودة إلى نقطة البداية.

وبحسب ميتا، استخدم علماء الرياضيات إصداري Muse Spark 1.1 و1.2 في وضع التفكير عبر واجهة الدردشة العادية لتطبيق Meta AI، من دون إجراء تعديلات بحثية مخصصة على النموذج.

Muse Spark 1.2

6 مسائل رياضية معقدة



شملت الأبحاث التي ساهم Muse Spark فيها عدة مجالات رياضية، من بينها الاحتمالات و المعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي والفيزياء الرياضية الحسابية والجبر غير الترابطي،

وقالت ميتا إن فريقا من علماء الرياضيات قاد عملية البحث وطور الاستدلالات بالتعاون مع النموذج، بينما تولى فريق ثانٍ مراجعة النتائج والعمل البحثي.

ويأتي هذا الإعلان بعدما ادعت OpenAI سابقا أن أحد نماذجها للذكاء الاصطناعي تمكن من حل تحدي Navier-Stokes، أحد تحديات الألفية في الرياضيات، إلا أن باحثين شككا في هذا الادعاء، وقالا إن الشركة ربما استفادت من عملهما في الوصول إلى الحل.

ميتا توسع منظومة Muse إلى الأجهزة

وفي مجال الأجهزة، تسعى ميتا إلى توسيع منظومة Muse لتشمل منتجات ومكونات عتادية جديدة.

وبعد استعراض جهاز Muse Charm الشبيه بالقلادة خلال مؤتمر ميتا كونكت، أعلنت الشركة عن مشروع Muse Gadgets مفتوح المصدر.

ويتيح المشروع للمطورين إنشاء أجهزة تعمل مع Muse، من خلال برنامج ثابت مفتوح المصدر لأجهزة ESP32 وحزمة تطوير برمجيات Linux SDK.

ويعمل Muse Home Link عبر منفذ USB-C، ويسمح لـMuse بالاتصال بشبكة المنزل، وبحسب ميتا، أنتجت الشركة دفعة أولى تضم 5000 جهاز من Home Link، على أن توزعها مجانا على مشتركي Muse.

أما منصة Muse Gadgets، فيمكن استخدامها لتطوير مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل شاشة مخصصة بتقنية E Ink، أو وحدة HDMI للتلفزيون، أو ملحق صغير بشاشة تعمل باللمس يشبه جهاز Muse Charm.

كما أفادت التقارير بأن ميتا أنشأت مجتمعا مخصصا للمشروع على منصة Discord.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه Muse زخما متزايدا باعتباره مساعدا شخصيا للذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت تطبيقات Muse قوائم التطبيقات في الولايات المتحدة، رغم أن نطاق توفر الخدمة عالميا لا يزال غير واضح حتى الآن.