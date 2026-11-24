أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية مقتل 5 مسلحين إثر عملية شنتها قوات الأمن في منطقة "خور ميرا باشا خيل" بمدينة "بيشاور" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية اليوم / الثلاثاء / - بأن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استغرق من 20 إلى 25 دقيقة.

وأضافت الإدارة أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى، مشيرة إلى أن عملية بحث جارية في المنطقة لتعقب واعتقال المسلحين الفارين.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".