شارك اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مجموعة من العاملين بالديوان العام مائدة الإفطار الجماعي، في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين قيادات المحافظة والعاملين بها، وخلق أجواء تسودها المحبة، بما يعكس روح الفريق الواحد داخل منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام، إلى جانب موظفي إدارات الشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والقيد والحفظ، والمتغيرات المكانية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والمركز التكنولوجي، والمستشار القانوني، وهيئة قضايا الدولة، وشؤون الديوان، والمخازن.

وحرص محافظ قنا، عقب الإفطار على عقد لقاء مفتوح مع الحضور، استمع خلاله إلى مطالبهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل وسبل تحسين الأداء داخل الإدارات المختلفة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل والتعرف على التحديات التي تواجههم، موجهًا بدراسة المطالب والمقترحات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القواعد المنظمة، بما يسهم في تيسير إجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء.

وأكد الببلاوي، أهمية استمرار التواصل المباشر بين القيادات والعاملين، وفتح قنوات الحوار للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في ترسيخ روح المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن سعادتهم بمشاركة محافظ قنا مائدة الإفطار وحرصه على عقد لقاء مفتوح معهم، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس اهتمام قيادة المحافظة بالتواصل المباشر معهم، وتقدير جهودهم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، بما يدعم أجواء الترابط والتعاون بين جميع العاملين.