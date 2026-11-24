أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يمر بأزمة كبيرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تداعياتها قد تستمر لعدة أشهر، مطالبًا أصحاب القرار داخل القلعة الحمراء بالتدخل سريعًا لاحتواء الموقف وإيقاف نزيف الخسائر.

وقال شوبير، في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: «الأهلي في أزمة كبيرة، قد تمتد لشهور، وأتمنى ما تمتدش أكتر من كده، الأهلي السنة اللي فاتت وقعت منه، باستثناء بطولة السوبر، والموسم اللي قبله فاز بالدوري بما يشبه المعجزة، لكنه خسر دوري أبطال أفريقيا، والموسم الحالي ما شاركش في البطولة الأفريقية واحتل المركز الثالث في الدوري».

وأضاف: «العقلاء والكبار داخل النادي الأهلي عليهم أن يوقفوا النزيف، ويوقفوا الخسائر عند حد معين، حتى لو السنة دي خسر، حصلت معايا قبل كده في موسم 1991-1992، وبعدها بـ5 سنين اكتسحنا البطولات مرة أخرى».

واختتم شوبير تصريحاته بالتساؤل عما سيحدث داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تفكير هادئ ورؤية واضحة، قائلًا: «الإجابة محتاجة عقل وفكر وهدوء، ومحتاجة إلى قرار يتغلب عليه صوت العقل وصوت الحكمة».