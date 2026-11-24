تتجه الأنظار إلى الملاعب الآسيوية الثلاثاء مع دخول منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مرحلة مهمة من سباق التأهل إلى دور الـ16 حيث يخوض النصر السعودي اختبارًا لاستعادة توازنه عندما يستضيف السد القطري على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض بينما يصطدم القادسية السعودي بمنافسه شباب الأهلي الإماراتي على استاد راشد في دبي في مواجهة مباشرة تحمل أهمية كبيرة في حسابات المراكز المتقدمة بمنطقة الغرب.

وتحمل المباراتان حسابات مختلفة للثنائي السعودي فالنصر يدخل مواجهته تحت ضغط استعادة الانتصارات بعد السقوط أمام الأهلي في الدوري السعودي بينما يتطلع القادسية إلى استثمار نتائجه الإيجابية ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة عبر تجاوز عقبة أحد أبرز منافسيه في البطولة.

النصر أمام اختبار رد الاعتبار

يخوض النصر مواجهة السد القطري بشعار استعادة الثقة ومصالحة جماهيره بعدما تلقى خسارة مؤلمة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي ليضع حدًا لسلسلة انتصاراته المحلية ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة الفريق على تجاوز آثار الهزيمة سريعًا.

وكان النصر قد بدأ مواجهته الأخيرة بصورة جيدة بعدما نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التقدم لكن الأهلي عاد بقوة وقلب النتيجة بثلاثة أهداف ليخرج الفريق العاصمي بخسارة فرضت عليه ضرورة تقديم رد فعل قوي في المنافسة القارية.

وتمثل مواجهة السد فرصة مهمة أمام النصر لاستعادة المسار الصحيح خاصة أن الفريق يمتلك مقومات هجومية كبيرة ويأمل في ترجمة تفوقه الفردي إلى نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول ترتيب منطقة الغرب.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات بعدما حقق انتصارين وتلقى خسارة واحدة مع امتلاكه مباراة مؤجلة وهو ما يمنحه فرصة إضافية لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المتقدمة.

ولم تكن بداية النصر في البطولة مثالية بعدما تعرض لخسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي بأربعة أهداف دون رد لكنه نجح في تجاوز آثار تلك البداية وحقق انتصارين متتاليين كان آخرهما الفوز الكبير على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 6-2.

السد يحمل ذكريات خاصة أمام النصر

على الجانب الآخر يدخل السد القطري المواجهة وهو يدرك صعوبة المهمة أمام النصر في الرياض لكنه يمتلك دافعًا إضافيًا يتمثل في ذكرياته الإيجابية على ملعب منافسه السعودي بعدما نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف خلال زيارته الأخيرة إلى ملعب النصر في ديسمبر 2024.

ويحمل هذا الانتصار أهمية معنوية للفريق القطري خاصة أن السد كان آخر فريق تمكن من هزيمة النصر على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة وهو ما يمنح المواجهة أبعادًا إضافية في ظل رغبة الضيوف في تكرار التفوق السابق.

لكن حسابات السد في النسخة الحالية تبدو أكثر تعقيدًا بعدما احتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط من أربع مباريات دون تحقيق أي انتصار عقب تعادلين وخسارتين.

وكان الفريق القطري قد تعادل سلبيًا مع الأهلي السعودي في الجولة الماضية ليواصل نزيف النقاط ويجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الرياض إذا أراد الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

القادسية وشباب الأهلي.. مواجهة مباشرة على مراكز المقدمة

وفي دبي تتجه الأنظار إلى استاد راشد حيث يلتقي القادسية السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموح كل منهما في مواصلة المنافسة على المراكز الأولى.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد تسع نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة بينما يأتي القادسية في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للفريقين إذ يمنح الفوز شباب الأهلي فرصة الوصول إلى النقطة الثانية عشرة وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة بينما يستطيع القادسية رفع رصيده إلى 11 نقطة وتجاوز منافسه الإماراتي في جدول الترتيب.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما خسر أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الجولة الماضية وهي النتيجة التي أوقفت انطلاقته القوية في البطولة وأبعدته عن ملاحقة فرق الصدارة بصورة مباشرة.

القادسية يدخل بثقة الخماسية

في المقابل يدخل القادسية السعودي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم عرضًا هجوميًا قويًا في الجولة الماضية وحقق فوزًا عريضًا على الغرافة القطري بخمسة أهداف دون مقابل في نتيجة عززت ثقة اللاعبين وأكدت قدرة الفريق على منافسة الأندية الكبرى في البطولة.

ويأمل القادسية بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز في البناء على هذا الانتصار ومواصلة تقديم العروض القوية خاصة أن الفريق يمتلك توازنًا واضحًا بين الجانبين الهجومي والدفاعي خلال مبارياته الأربع الأولى.

ونجح القادسية في تسجيل نتائج إيجابية أبقته ضمن فرق المقدمة كما أظهر صلابة دفاعية لافتة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط وهو ما يمنحه فرصة لخوض مواجهة شباب الأهلي بثقة رغم صعوبة اللعب خارج ملعبه.