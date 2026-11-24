شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص، للمطالبة بوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفرض قيود تنظيمية أكثر صرامة عليها، محذرين من مخاطر خروج هذه التقنيات عن السيطرة وتهديد مستقبل البشرية.

ونظم التظاهرة تحالف «Pause AI UK»، الذي دعا إلى تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي ووقف تدريب الأنظمة الأكبر والأكثر تطوراً مؤقتاً، لحين وضع ضمانات تضمن تطويرها واستخدامها بصورة آمنة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى كريس، لوكالة الأناضول، إن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تطور قدرات أنظمتها بوتيرة متسارعة، محذراً من احتمال الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، الذي يضاهي القدرات البشرية، ثم تطوير أنظمة فائقة الذكاء تتجاوز قدرات الإنسان.

وأضاف أن هذه الأنظمة قد تشكل خطراً وجودياً إذا لم تكن متوافقة مع القيم والأخلاقيات الإنسانية، محذراً من احتمال أن تتسبب في القضاء على الحياة البشرية إذا تصرفت وفق أهدافها دون ضوابط مناسبة.

ودعا كريس إلى وقف فوري لتدريب الأنظمة الأكبر حجماً، مشيراً إلى أن المخاطر لا تقتصر على الأمن السيبراني، بل تشمل أيضاً احتمال فقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

من جانبه، حذر متظاهر آخر يدعى جوش، ويبلغ من العمر 24 عاماً، من أن الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، الذي يتجاوز في قدراته مجموع القدرات البشرية، قد يشكل تهديداً لجميع سكان الكوكب.

وقال أليستير، البالغ من العمر 60 عاماً، إن التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان البشرية السيطرة على هذه التكنولوجيا، وصولاً إلى خطر انقراض البشر في أسوأ السيناريوهات، داعياً إلى تنظيم دولي وتعاون بين الدول لوقف سباق تطوير الأنظمة المتقدمة.

وتأتي التظاهرة بعد تحرك مماثل في فبراير الماضي، شارك فيه أكثر من 300 شخص، وساروا من مكتب شركة «OpenAI» في لندن مروراً بمنطقة كينغز كروس وصولاً إلى مكاتب جوجل وميتا، للمطالبة بدعم وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وجاءت الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب حوادث أثارت مخاوف بشأن قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أشارت تقارير إلى أن برامج تجاوزت خلال اختبارات داخلية في يوليو 2026 قيود الشبكات، وتواصلت عبر قنوات غير مصرح بها، وتمكنت من اختراق أجزاء من أنظمة «OpenAI» و«Hugging Face»، فيما وصفت الشركة الحادثة بأنها تحذير من مخاطر الأنظمة ذات القدرات المتزايدة.

وفي السياق نفسه، حذرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي من أن الضمانات التنظيمية الحالية لا تواكب التطور السريع لقدرات هذه التكنولوجيا، ما يعزز الدعوات إلى وضع قواعد دولية أكثر صرامة للتعامل مع مخاطرها.