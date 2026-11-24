تثير مسابقات التوظيف الحكومية اهتمامًا واسعًا بين الشباب الباحثين عن فرص عمل، خاصة مع الإعلان عن وظائف جديدة في عدد من الجهات والهيئات، وما يرتبط بها من تساؤلات حول شروط التقديم، وطريقة اختيار الناجحين، وضمان عدم تدخل الوساطة أو المحاباة في ترتيب المتقدمين.

ووضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط التي تنظم التعيين في الوظائف الحكومية، بداية من الإعلان عن الوظائف الشاغرة، مرورًا بالاختبارات، وصولًا إلى إعلان النتائج وترتيب المقبولين.

المادة 12 تحظر المحاباة والوساطة

تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

كما اشترط القانون أن تكون الوظيفة شاغرة وممولة، وأن يتم التعيين من خلال امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بواسطة لجنة للاختيار، تحت إشراف الوزير المختص.

ويعني ذلك أن الإعلان عن الوظائف لا يمثل إجراءً شكليًا، وإنما ضمانة قانونية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المستوفين للشروط للتنافس على الوظائف المعلنة.

كيف يتم ترتيب الناجحين؟

حددت المادة 12 آلية ترتيب المتقدمين بعد أداء الامتحان، بحيث يكون التعيين وفق الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.

وفي حالة التساوي، تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، وأخيرًا الأكبر سنًا.

كما ألزمت المادة اللائحة التنفيذية بتنظيم قواعد الإعلان عن الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، وإجراءات الامتحانات، وقواعد المفاضلة بين المتقدمين.

ما الحد الأدنى لمدة الإعلان والتقديم؟

لم يترك القانون مدة التقديم مفتوحة لتقدير الجهة الإدارية، إذ نصت المادة 12 على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، مع إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه في القانون.

ويهدف هذا الضابط إلى منح الراغبين في التقدم فرصة مناسبة للاطلاع على شروط المسابقة وتجهيز المستندات المطلوبة، بدلًا من قصر التقديم على فترة قصيرة قد تحرم بعض المستحقين من المشاركة.

هل يحق للمتقدم التظلم من نتيجة المسابقة؟

يتيح قانون الخدمة المدنية التظلم من نتائج الامتحانات التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما أشار في المادة 73 إلى استيداء رسم من المتقدم لأداء الامتحان أو التظلم من نتيجته.

ويتعين على المتقدم الذي يرى وجود مخالفة في إجراءات المسابقة أو عدم تطبيق قواعد المفاضلة أن يسلك طريق التظلم المقرر، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تدعم اعتراضه، دون افتراض أن مجرد عدم اختياره يعني وقوع مخالفة.

نسبة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

لم يغفل القانون ضمانات إتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ألزمت المادة 13 كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبذلك، فإن قانون الخدمة المدنية لا يكتفي بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بصورة عامة، وإنما يحدد إجراءات عملية للتعيين، تشمل الإعلان المركزي والامتحان وترتيب الناجحين، إلى جانب تخصيص نسبة قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.