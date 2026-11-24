شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 تحركات سعرية مع بداية التعاملات الصباحية، وسط اهتمام المواطنين والمقبلين على الشراء بمتابعة سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء، وفق البيانات الواردة بشأن أسعار المعدن الأصفر، بينما سجل الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 45760 جنيهًا للبيع و45360 جنيهًا للشراء.

وتضمنت أسعار الذهب المعلنة في محلات الصاغة المصرية مستويات مختلفة للأعيرة 24 و22 و21 و18، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا مهمًا للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو بيع ما يمتلكونه منها، خاصة مع اختلاف السعر بحسب العيار ونوع المعاملة، سواء كانت بيعًا أو شراءً.

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كم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في مصر؟

تختلف أسعار الذهب في السوق المحلية بحسب درجة نقاء المعدن والعيار، حيث تتصدر أعيرة 21 و18 و24 و22 قائمة الأعيرة التي يتابعها المتعاملون في سوق الصاغة المصرية.

وجاءت الأسعار المعلنة خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 لتشمل سعر جرام الذهب للبيع والشراء، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، مع تسجيل عيار 21 نحو 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء في التفاصيل الواردة بالنشرة.

وتكتسب متابعة سعر الذهب أهمية لدى المواطنين، سواء لمن يرغبون في اقتناء المشغولات الذهبية أو الذين يتابعون قيمة مدخراتهم من المعدن الأصفر، إذ تساعد معرفة أسعار الأعيرة المختلفة على المقارنة بين الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

ما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 45600 جنيه للبيع، و6480 جنيهًا للشراء، وفق الأرقام الواردة في بيانات الأسعار المعلنة.

ويأتي عيار 24 ضمن الأعيرة التي تحظى بمتابعة المهتمين بسوق الذهب، نظرًا لارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى، كما يمثل أحد الأسعار التي يراقبها المتعاملون عند متابعة تطورات سوق المعدن الأصفر.

ويحرص الراغبون في شراء الذهب على معرفة سعر هذا العيار إلى جانب أسعار بقية الأعيرة، من أجل التعرف على مستويات الأسعار المعلنة ومقارنتها قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء.

كم سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء؟

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إلى 5971.5 جنيه للبيع، و5919 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 22 أحد الأعيرة التي تتضمنها قائمة الأسعار اليومية المتداولة في سوق الذهب، وتساعد معرفة سعره على إجراء مقارنة بين قيمة الجرام في الأعيرة المختلفة، خاصة بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون في اختيار العيار المناسب لاحتياجاتهم.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود اختلاف في قيمة الجرام بين عيار 22 وعيار 21 وعيار 18، وهو ما يجعل تحديد العيار المطلوب خطوة أساسية عند متابعة أسعار المشغولات الذهبية.

ما سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر اليوم؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر، نحو 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

ويحظى هذا العيار باهتمام واسع من جانب المواطنين، نظرًا لانتشاره في سوق المشغولات الذهبية المصرية، ولذلك يتصدر عمليات البحث اليومية المرتبطة بأسعار الذهب، سواء من جانب المقبلين على الزواج أو الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار.

وتساعد متابعة سعر عيار 21 على التعرف على مستوى الأسعار في السوق المحلية، كما تمثل معرفة سعري البيع والشراء عنصرًا مهمًا عند المقارنة بين عروض محلات الصاغة قبل إتمام المعاملة.

كم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 4885.75 جنيه للبيع، و4842.75 جنيهًا للشراء.

ويأتي عيار 18 ضمن الأعيرة المدرجة في أسعار الذهب المعلنة بالسوق المصرية، ويهتم بمتابعته الراغبون في التعرف على تكلفة الجرام بمختلف درجات النقاء، إلى جانب مقارنة سعره بأسعار عياري 21 و22 و24.

وتتيح متابعة الأسعار المعلنة للأعيرة المختلفة تكوين صورة أوضح عن مستويات الذهب في السوق المحلية، مع ضرورة الانتباه إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء عند مراجعة الأسعار قبل التعامل مع محلات الصاغة.

ما سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026؟

وصل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء إلى 45600 جنيه للبيع، و45200 جنيه للشراء، وفق التفاصيل الواردة في قائمة الأسعار.

كما ورد في مقدمة بيانات الأسعار أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 45760 جنيهًا للبيع، و45360 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس وجود قيمتين مختلفتين لسعر الجنيه الذهب داخل النص الأصلي.

ويظل سعر الجنيه الذهب من أبرز المؤشرات التي يبحث عنها المتعاملون في السوق المصرية، خاصة الراغبين في متابعة أسعار الذهب بغرض الادخار أو الشراء، إلى جانب متابعة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في المحافظات.

ما قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء؟

تضمنت بيانات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 الأرقام الآتية:

عيار 24: 45600 جنيه للبيع، و6480 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 5971.5 جنيه للبيع، و5919 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5700 جنيه للبيع، و5650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4885.75 جنيه للبيع، و4842.75 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 45600 جنيه للبيع، و45200 جنيه للشراء.

وتظل هذه الأسعار هي الأرقام الواردة في البيانات محل التقرير، مع وجود اختلافات بين بعض القيم المذكورة في مقدمة النص وتفاصيله، ولذلك ينبغي الرجوع إلى قائمة الأسعار المحدثة لدى محل الصاغة قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء.

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل شراء الذهب اليوم؟

تتطلب متابعة أسعار الذهب الانتباه إلى تحديد العيار المطلوب، والتمييز بين سعر البيع وسعر الشراء، وعدم الخلط بين سعر جرام الذهب وسعر الجنيه الذهب، إذ تختلف قيمة كل منهما وفقًا لوحدة التسعير والعيار.

كما ينبغي التأكد من السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة، لأن الأسعار الواردة في النشرات اليومية ترتبط بوقت محدد من التعاملات، وقد تختلف القيم التي يجدها المستهلك عند مراجعة محلات الصاغة.

وبالنسبة للمواطنين الذين يتابعون سعر الذهب عيار 21، فإن معرفة سعري البيع والشراء تساعدهم على تقييم السعر المعروض ومقارنته بالأرقام المعلنة، بينما تتيح متابعة بقية الأعيرة التعرف على الفروق السعرية بين أنواع الذهب المختلفة.

وتظل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 من الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين عن سعر عيار 21 والجنيه الذهب والأعيرة الأخرى في مصر، مع أهمية التأكد من الأسعار النهائية قبل إتمام عمليات البيع والشراء.