يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدزبعد قليل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرةوتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميد

يمكن استقبال قناتي ON SPORT 1 HD وON SPORT MAX HD عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11977.الاستقطاب: رأسي (V).معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، مصطفى زيكو.