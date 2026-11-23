في مشهد إنساني مؤثر، ودّع تلاميذ إحدى المدارس معلمتهم بالبكاء والأحضان داخل الفصل الدراسي، بعد صدور قرار تعيينها وانتقالها إلى مدرسة أخرى، وذلك بعد قضائها 3 سنوات معهم.

وأظهرت الصور المتداولة لحظة الوداع، حيث تجمع التلاميذ حول معلمتهم، واحتضنها عدد منهم، بينما ظهرت علامات الحزن والتأثر على وجوه باقي الطلاب، في مشهد عكس مدى الارتباط القوي الذي نشأ بين المعلمة وتلاميذها خلال سنوات عملها معهم.

وأثارت الصور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة الإنسانية التي جمعت المعلمة بتلاميذها، مؤكدين أن المعلم الحقيقي لا يُنسى، وأن أثره يبقى في قلوب طلابه مهما مرت السنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور مع تعليقات من بينها: "المعلمة دي أكيد كانت أم قبل ما تكون معلمة"، و"أجمل حب هو حب التلاميذ لمعلمتهم".