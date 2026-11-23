استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.



وقال الرئيس السيسي، إن أجريت اليوم مع دولة رئيس الوزراء، أخي علي الزيدي، مباحثات بناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد عكست المباحثات عزمنا على ترجمة ما توصلنا إليه من تفاهمات إلى خطوات ملموسة تلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والرخاء والتنمية.



وتابع أن اتفقنا أيضاً على تعزيز آليات التشاور السياسى، خاصة فى ظل التحديات المتشابكة التى تواجه المنطقة. وقد تناولت مباحثاتنا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلنا وجهات النظر حول سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد مقاربات تقود إلى التخفيف من حدة الأزمات، وخفض التصعيد بالمنطقة.



وأكمل أن كما أكدنا أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية. ولا يفوتنى فى هذا الصدد أن أجدد التأكيد على دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة واستقرار العراق الشقيق، والحفاظ على مكتسباته التى حققها على مدار السنوت الماضية.