استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.



وقال الرئيس السيسي، إن تناولنا أيضاً تطورات القضية الفلسطينية حيث أكدت على أهمية احترام وقف إطلاق النار، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس "ترامب" للسلام بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافى المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات فى القطاع.

وتابع أن كما شددت على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل إتمام الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطينى الشقيق من ممارسة حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأكمل أن تطرقت مباحثاتنا كذلك إلى الشأن اليمنى حيث أكدنا أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية، التى تستهدف استئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة للأزمة فى اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره.

وتابع أن كما توافقنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى، وأكدنا رفضنا القاطع لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما شددت على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هى مسئولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.. دون غيرها.