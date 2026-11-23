كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص في حالة عدم اتزان وتحت تأثير المواد المخدرة، حال سيره بأحد الطرق بالفيوم، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم بين قائد سيارة الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو، مقيم بدائرة القسم، وسيارة ملاكي قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وتبين أنه حال سير سيارة الميكروباص؛ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الملاكي من الخلف، حال توقفها على جانب الطريق، ووقوع تلفيات بها.

وأمكن ضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وله معلومات جنائية، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حال قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.