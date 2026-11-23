توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط أي حكومة جديدة قد يتم تشكيلها، حتى لو لم تتسبب في إلحاق الضرر بإسرائيل، في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن موقفه من أي ترتيبات سياسية أو حكومية محتملة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود، إنه حتى في حال تشكيل حكومة وصفها بـ«السيئة»، لكنها لا تضر بإسرائيل، فإن حزبه سيعمل على إسقاطها.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطرافًا سياسية داخل إسرائيل، بالتقليل من خطورة التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، معتبرًا أن ذلك يأتي بدوافع سياسية، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقدير مستوى التهديد الإيراني والحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود، إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين يرون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي يتطلعون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، انطلاقًا من إدراكهم أن قدرة البلاد على تأمين مستقبلها ومواجهة التهديدات الكبرى المحيطة بها تعتمد على الوحدة الداخلية.