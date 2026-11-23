أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التهديد القادم من إيران لا يزال فوريًا، في تصريحات تتناقض مع موقف رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، الذي استبعد وجود تهديد مباشر يستدعي التحرك العاجل في الوقت الراهن.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع كتلة حزب الليكود، إن التهديد الإيراني فوري، وذلك بعد تصريحات آيزنكوت التي قال فيها إنه لا يرى حاليًا تهديدًا مباشرًا وفوريًا لدولة إسرائيل يستلزم اتخاذ إجراء قبل تشكيل حكومة.

ويكشف التباين في تصريحات الجانبين عن اختلاف في تقدير مستوى التهديد الإيراني وتوقيت التعامل معه، في ظل استمرار الجدل السياسي والأمني داخل إسرائيل بشأن طبيعة المخاطر التي تواجهها البلاد.