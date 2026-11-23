أعلن وزير الاستثمار الأردني الدكتور طارق أبو غزالة، موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات مع المملكة بشأن اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقال أبو غزالة - في تصريح اليوم - إن الموافقة الأوروبية التي جاءت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت تمثل تقدمًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وترجمة عملية للجهود المشتركة التي شهدها المؤتمر بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأوضح أن الاتفاقية المرتقبة تعد إحدى الأدوات التجارية والاستثمارية الجديدة للاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية بما يسهم في رفع ثقة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وزير الاستثمار الأردني أن الاتفاقية ستكمل اتفاقيات التجارة والشراكة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوفر إطارًا أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويوسع فرص التعاون الاستثماري مع الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أعلنها الأردن والاتحاد الأوروبي في يناير 2025، وجدد الجانبان التأكيد عليها خلال قمة عمان في يناير 2026، لافتًا إلى أنها تأتي أيضًا استجابة لطلب تقدم به إلى المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي في أبريل الماضي، مع توقعات باستكمال المفاوضات في يناير 2027.
وفي سياق متصل، أظهرت وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي أن التفويض بفتح مفاوضات بشأن اتفاقيات تسهيل الاستثمار المستدام يشمل مصر أيضًا، من خلال اتفاقية منفصلة، في إطار توجه أوروبي لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل تدفقات الاستثمارات إلى الدول الشريكة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أكدت، خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة لفتح الأسواق وتعزيز المنافسة، مشددة على ضرورة المضي قدمًا في مفاوضات تسهيل الاستثمار المستدام لجعل الاستثمار في الأردن أكثر سهولة وأمانًا وربحية.
وجددت فون دير لاين التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن اقتصاديًا واستثماريًا، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل المؤتمر بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والازدهار المشترك، وتحويل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.