قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل، تعمل الوزارة على إدماج مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية ضمن المنظومة التعليمية ، حيث بدأت الوزارة تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة تعليمية متخصصة، بالتعاون مع الجانب الياباني، بهدف تنمية التفكير النقدي والاستخدام الواعي للتكنولوجيا، كما أدرجت الوزارة الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني بكالوريا وتتناول مفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والبورصة، وتنمية قدرة الطلاب على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير المناهج الدراسية يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث

تطوير 94 منهجًا للتعليم العام

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير 94 منهجًا للتعليم العام، منها اللغة العربية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، والرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، والعلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي.

تطوير مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تطوير مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة، للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في تطوير المحتوى وأساليب التعليم والتقييم، لافتًا إلى قيام مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) باعتماد الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المتضمنة في كتب البكالوريا المصرية، بما يعزز جودة المناهج ويرتقي بمستوى مخرجات العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

حيث شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.