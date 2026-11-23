كشف بلال عبد الغني محامي أسرة الفنان الراحل أحمد زكي عن تطورا القضية المرفوعة من قبل أسرة الفنان ضد وزارة الثقافة من اجل استرداد مقتنيات الفنان العملاق.

وقال بلال عبد الغني فى تصريح خاص لصدى البلد : نهاية نوفمبر النظر فى الدعوة المرفوعة ضد وزارة الثقافة من أجل استرداد مقتنيات الفنان احمد زكي خاص بعد عدم الالتزام بانشاء متحف للفنان الراحل فى خلال شهر من تاريخ تسليم المقتنيات وهو ما لم يتحقق.

وأضاف بلال عبد الغني: تم ارسال مقتنيات أحمد زكي من قبل الأسرة الى وزارة الثقافة على سبيل الأمانة وكان هناك هذا الشرط الذى لم تحققه الوزارة وبناء عليه يتم رد المقتنيات الى الاسرة ولكن هذا لم يتحقق أيضا ولذلك تم رفع دعوى قضائية على الوزارة وذلك من عهد الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأشار بلال عبد الغني الى انه سيظهر اليوم فى مداخلة تلفزيونية مع الفنان تامر عبد المنعم للكشف عن كافة تفاصيل الأزمة.

شقيقة أحمد زكي ترفض عرض محمد رمضان

وكشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، تفاصيل موقف الأسرة من مبادرة محمد رمضان، مؤكدة أن ردها على رسالته بالشكر والتقدير جاء تقديرًا لموقفه ودعمه، ولم يكن موافقة على بيع مقتنيات شقيقها.

وقالت، خلال برنامج «من ماسبيرو»، إنها وجهت الشكر لمحمد رمضان على اهتمامه بتاريخ أحمد زكي وموقفه تجاه الأسرة، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني موافقتها أو موافقة الأسرة على بيع المقتنيات بأي شكل من الأشكال، لأنها تمثل جزءًا من تاريخ الفنان وإرثه الفني، فضلًا عن كونها ممتلكات شخصية له ولأسرته.

حقيقة وجود خلاف بين أسرة أحمد زكي ورامي شقيق هيثم

ونفت شقيقة الفنان الراحل صحة ما تردد بشأن وجود نزاع بين الأسرة ورامي، شقيق هيثم أحمد زكي، مؤكدة عدم وجود أي خلافات بينهم، وأن الأسرة تتمسك بحقها في استرداد مقتنيات الفنان الراحل الموجودة حاليًا لدى وزارة الثقافة.

وأوضحت أن الأسرة ترغب في استلام المقتنيات أولًا والاطمئنان عليها، قبل اتخاذ قرار بشأن المكان المناسب الذي يليق بتاريخ أحمد زكي ومشواره الفني.