أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود بنتايج ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد ومعاذ إبراهيم وحسام أشرف وناصر منسي.

الزمالك يرتدي الزي الأسود

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي البديل باللون الأسود خلال مباراة الجونة المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق الجونة للزي الأساسي باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل الوصول إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.