كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف نادي الزمالك من احتراف أحمد صفوت، نجم منتخب مصر للناشئين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "إدارة الزمالك وافقت بشكل مبدئي على بيع أحمد صفوت، نجم منتخب الناشئين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "الزمالك حدد بشكل مبدئي شروطه للموافقة على بيع اللاعب، ويتصدرها الحصول على مليوني دولار مقابل إتمام الصفقة".

وتابع: "إدارة الزمالك وضعت أيضًا سيناريو يتضمن حوافز مالية إضافية، قد تصل بالقيمة الإجمالية للصفقة إلى 3 ملايين دولار خلال عامين، وفقًا لمستوى اللاعب وما يقدمه مع فريقه الجديد".

وأوضح: "الزمالك ينتظر عودة أحمد صفوت من قطر، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده، حال عدم إتمام خطوة احترافه الخارجي خلال فترة الانتقالات المقبلة".

كان أحمد صفوت قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين، بعدما قدم مستويات مميزة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليعزز أسهمه في الحصول على فرصة للاحتراف الخارجي.