أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى المميز الذي يقدمه أحمد صفوت، لاعب الزمالك ومنتخب مصر للناشئين، بعد تألقه في مواجهة قطر، التي حسمها الفراعنة بهدفين دون مقابل، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وموهبة كبيرة تؤهله لأن يصبح أحد نجوم الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إنه يهتم بمتابعة فرق الناشئين والمواهب الشابة، نظرًا لما تمتلكه الكرة المصرية من عناصر واعدة تحتاج إلى الاهتمام والرعاية من أجل تطوير قدراتها.

وأوضح الإعلامي أنه لا يفضل إطلاق لقب «نجم» على اللاعبين صغار السن، لأن الوصول إلى النجومية يحتاج إلى وقت طويل واستمرارية في الأداء، لكنه يرى أن أحمد صفوت يسير بخطوات جيدة نحو تحقيق ذلك.

وأشار شوبير إلى أنه سبق وتحدث عن موهبة أحمد صفوت، كما سلط الضوء من قبل على عدد من المواهب الصاعدة، من بينهم محمد حمد وحمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن قطاع الناشئين يمثل كنزًا حقيقيًا للكرة المصرية.

واختتم حديثه بالإشادة بإمكانيات لاعب الزمالك، موضحًا أن تألقه لا يرتبط فقط بتسجيل هدف أو الحصول على جائزة رجل المباراة أمام قطر، بل إن موهبته وإمكانياته الفنية واضحتان للجميع، رغم أنه لم يتجاوز 16 عامًا.