أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم ، عزم بلاده مواصلة الاضطلاع بدور قيادي في دعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء وطوال عام 2027، مشيرًا إلى أن قيمة المساعدات العسكرية الألمانية المقدمة لكييف بلغت 11.6 مليار يورو، في ظل استمرار الحرب الروسية وتصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه الدول الأوروبية.

وقال فاديفول- خلال كلمته أمام الدورة السنوية الثانية والسبعين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في برلين- إن موقف ألمانيا من دعم أوكرانيا واضح وثابت، مؤكدًا أن برلين ستواصل تقديم دعمها دون تراجع، وستحافظ على دورها القيادي في مساندة كييف خلال المرحلة المقبلة.

وحذر الوزير الألماني من تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه أوروبا نتيجة استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت اختراق صواريخ وطائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي، وهجمات استهدفت سفنًا قبالة السواحل الرومانية وفي البحر الأسود، فضلًا عن اتهامات لأجهزة الاستخبارات الروسية بالتورط في مخطط اغتيال بالدنمارك.

وشدد على أن التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، قائلًا إن "أمننا اليوم لا يتعرض للتهديد من موسكو فحسب، فنحن لسنا في حالة حرب، لكننا بالتأكيد لم نعد في حالة سلام أيضًا".

ووجه فاديفول رسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعاه فيها إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي تصريحات الوزير الألماني في ختام اجتماعات الجمعية البرلمانية للناتو في برلين، التي ناقشت تعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف، والتصدي للتهديدات الهجينة، ودعم أوكرانيا، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الجناح الشرقي للحلف.