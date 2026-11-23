استقبل ميناء دمياط 9 سفن وغادرته 7 سفن أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وتم التداول عليها 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19568 طنًا شملت 8348 طن يوريا، و7511 طن كلينكر، و678 طن سكر معبأ، و1344 طن جبس و1687 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77431 طنًا شملت 11530 طن حديد، و3574 طن مواسير، و9689 طن خردة، و32726 طن ذرة، و5355 طن فول، و10709 أطنان قمح و3848 طن بضائع متنوعة.. وبلغت حركة الصادر من الحاويات 226 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 402 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 755 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 12345 طنا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53470 طنا، كما غادر قطار بعد أن تم شحن 40 حاوية 20 قدمًا متجهًا إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا 6423 حركة.

وأشار إلى مغادرة السفينة (ARK FUTURA) التابعة للخط الملاحي (RORO)، الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، الميناء بعد أن قامت بتداول 2578 طنًا شملت خضروات وفواكه ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات وكابلات ألومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلى (إيطاليا - هولندا – المجر – سلوفينيا – فرنسا – بلجيكا - ألمانيا).