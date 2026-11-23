يعتزم باحثون في المملكة المتحدة اختبار ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على المساهمة في تحسين عمليات الكشف عن سرطان الثدي، وذلك في إطار أضخم دراسة من نوعها على مستوى العالم.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها اليوم ، أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد عاملا حاسما في إنقاذ الأرواح، إلا أن عملية التشخيص تستغرق وقتا طويلا.
ففي المملكة المتحدة حاليا، يخضع كل فحص بالأشعة السينية للثدي (الماموجرام) للتدقيق من قبل طبيبي أشعة على الأقل، في حين أن نسبة ضئيلة جدا -أقل من 1%- من هذه الفحوصات تكشف فعليا عن وجود مؤشرات للإصابة بالسرطان.
وفي إطار هذه التجربة، التي تحمل اسم "EDITH"، سيستخدم أطباء الأشعة أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في رصد حالات السرطان التي تكون صغيرة جدا بحيث يصعب رؤيتها أو تحسسها..وتهدف هذه الخطوة إلى منح المتخصصين وقتا إضافيا لتشخيص الحالات وتقديم الرعاية اللازمة للمصابات، مع تقليل الوقت المستغرق في فحص الصور التي لا تظهر أي علامات على وجود المرض.
ومن المقرر أن تضم الدراسة نحو 660 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و71 عاما، ممن يخضعن لبرنامج الكشف الدوري عن سرطان الثدي الذي يتاح في المملكة المتحدة كل ثلاث سنوات. وبإمكان النساء رفض المشاركة في هذه التجربة إذا كن لا يرغبن في ذلك.
وسيتم تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات وستتبع المجموعة الأولى البروتوكول القياسي للكشف عن سرطان الثدي، حيث يقوم اختصاصيان في الأشعة بفحص الصور الشعاعية. أما المجموعة الثانية، فسيقوم اختصاصي في الأشعة وأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحليل صور الثدي الشعاعية، وذلك للتحقق مما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد مؤشرات للسرطان قد يغفل عنها اختصاصي الأشعة.
وفي المجموعة الثالثة، ستجري أداة الذكاء الاصطناعي فحصا أوليا للصور، وتقيم ما إذا كان احتمال الإصابة بالسرطان مرتفعا أم منخفضا. فإذا كان الاحتمال منخفضا، يتولى اختصاصي أشعة واحد مراجعة الصور؛ أما إذا كان مرتفعا، فيقوم اختصاصيان بمراجعتها واتخاذ قرار بشأن توجيه المريضة لإجراء فحوصات إضافية.
ووفقا لما ورد في الإعلان عن هذه التجربة، سيظل كل فحص تصوير للثدي (الماموجرام) خاضعا للمراجعة من قبل اختصاصي أشعة واحد على الأقل؛ ولن يتم دمج أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج الكشف الروتيني عن سرطان الثدي إلا إذا أثبتت الدراسة أنها تتمتع بنفس مستوى الأمان والفعالية الذي يوفره برنامج الكشف الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تدعم هذه التجربة بتمويل قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 12 مليون يورو).
يذكر أن تجربة EDITH هي أكبر تجربة سريرية في العالم لإختبار الذكاء الإصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقودها جامعة "وارويك" وجامعة كامبريدج بالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).