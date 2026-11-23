طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس ، و بحضور وزير العمل، بتوضيح أسباب عدم دعوة المنظمات النقابية العمالية لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة، رغم صدور القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي حدد الإجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية، متسائلة عن أسباب عدم الالتزام بالموعد القانوني المحدد للدعوة للانتخابات قبل انتهاء فترة مد الدورة النقابية بستين يومًا على الأقل.

وأكدت “ أبو زيد” أن احترام القوانين وتنفيذ أحكامها يمثلان أساس دولة المؤسسات وسيادة القانون، مشددة على ضرورة كشف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا لإجراء الانتخابات، وبيان ما إذا كانت هناك معوقات قانونية أو إدارية حالت دون إتمامها، إلى جانب توضيح الموقف القانوني لمجالس إدارات المنظمات النقابية بعد انتهاء مدة المد القانونية.

إعلان جدول زمني

وطالبت عضو النواب بإعلان جدول زمني واضح ومحدد لإجراء الانتخابات، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتكافؤ الفرص وتجديد القيادات النقابية.