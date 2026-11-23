أُصيب 5 أشخاص، بينهم أستاذ جامعي و3 أطفال، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع وفيات.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من بيانات المصابين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود مبارك عبد العال، 52 عامًا، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط، وجرى تحويله إلى أسيوط لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى إصابة خالد عبد الباسط عبد العال عمر، 41 عامًا.

كما أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة، وهم عمرو خالد عبد الباسط عبد العال، 14 عامًا، وفاطمة خالد عبد الباسط عبد العال، 11 عامًا، وعلي خالد عبد الباسط عبد العال، 3 أعوام، بإصابات متفاوتة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.