أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف البدء في تطوير 3 تطبيقات ذات أولوية للذكاء الاصطناعي، لدعم إدارة الاقتصاد المصري والمالية العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط وتعزيز دقة التقديرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، أن التطبيقات الثلاثة تشمل تطوير نماذج للتنبؤ بالإيرادات العامة بما يتيح إعداد تقديرات أكثر دقة، والتنبؤ المبكر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب تحليل الانحرافات في الإنفاق العام، بما يدعم جهود المتابعة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

رأفت هندي: تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجريبيا بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط

وأضاف أن فريق عمل الوزارة اقترح تنفيذ هذه التطبيقات بصورة تجريبية ومرحلية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية، مع قياس نتائجها وجدواها الاقتصادية قبل التوسع في تطبيقها، ومواصلة دراسة الاحتياجات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية التي تكشف عنها كل مرحلة.

ربط 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات قومية يدعم تطبيق الدراسة

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تمتلك قاعدة رقمية توفر نقطة انطلاق لتنفيذ مستهدفات الدراسة، وفي مقدمتها المحور الرقمي الحكومي الذي يربط 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات قومية، فضلا عن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومات المعلوماتية للتخطيط، التي جرى تطويرها بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وأكد أن توجه الوزارة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الرقمية القائمة والبناء على المنظومات الحالية، واستكمال ما تحتاج إليه من قدرات تحليلية وتكنولوجية، بما يحقق التكامل المؤسسي ويحافظ على كفاءة توجيه موارد الدولة.

وزير الاتصالات يحدد أولويات توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد

ولفت هندي إلى أهمية تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من المنظومات الرقمية القائمة، والتدرج في التنفيذ، والاستثمار في القدرات البشرية، إلى جانب قياس الجدوى والأثر الاقتصادي للتطبيقات المقترحة.

رأفت هندي: سيادة الدولة على بياناتها شرط أساسي لتوظيف الذكاء الاصطناعي

وشدد وزير الاتصالات على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة على بياناتها وتأمين تداولها، والتحقق من دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وحيادها، وضمان قابلية نتائجها للمراجعة والتفسير، وصون حقوق المواطنين.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يعزز قدرة الإنسان على اتخاذ القرار، بينما تظل مسؤولية القرار لدى من يتخذه وفقا للاختصاصات المحددة بالدستور والقانون.

تحولات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل الوظائف والاستثمارات والميزة التنافسية للدول

وأشار هندي إلى أن التحولات الهيكلية التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي ستشمل أساليب الإنتاج، وتوزيع الاستثمارات، وطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ومصادر الميزة التنافسية للدول.

وشدد على أهمية تهيئة قطاعات الاقتصاد المصري لاستيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مع إعداد الكوادر المصرية للمساهمة في إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.