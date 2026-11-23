بدأت شركة «تسلا» الأمريكية رسميًا طرح الإصدار الخامس عشر من نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف «FSD V15»، والذي يتصدر تحديثاته واجهة بصرية جديدة تحمل اسم «Reality View» تعيد بناء المشهد المحيط بالسيارة رقميًا بواقعية فائقة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشبه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، طريقة عرض البيئة المحيطة في الواجهة الجديدة بسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة «Grand Theft Auto» المعروفة اختصارًا بـ «GTA»، رغم انتقاداته السابقة لمحتواها العنيف، موضحًا أن الشاشة تعرض أسهمًا عائمة في الأفق لتحديد المنعطفات القادمة وتتيح للركاب النقر مباشرةً على أي نقطة في المشهد لتوجيه السيارة إليها.

نقلة بصرية في «Tesla Reality View» باستهلاك أقل لطاقة المعالجة

تمثل واجهة «Reality View» قفزة نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة من نظام «FSD» التي كانت تعتمد على خلفيات داكنة وتعرض المركبات المحيطة كأشكال هندسية مبسطة؛ إذ يعتمد النظام الجديد على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يضم نحو مليار معامل (Parameters) لإنتاج فيديو حي ومباشر للشارع بمعدل 36 إطارًا في الثانية.

ورغم هذه الواقعية البصرية العالية، أكدت «تسلا» أن الواجهة الجديدة تستهلك قدرة حوسبية أقل من الإصدارات السابقة؛ حيث تستبدل الإشارات المنفصلة للنماذج البرمجية بتصور شامل واحد من البداية إلى النهاية، وتعمل على شريحة الحوسبة «AI4» (المعروفة بـ HW4) مع توفير عرض علوي شامل بزاوية 360 درجة يسهل عمليات الركن وتجاوز العوائق بدقة.

تحسن الأمان بـ 25 مرة ومزايا جديدة لرصد الحفر وكاميرات السرعة

أوضحت «تسلا» في ملاحظات الإصدار الرسمية أن نظام «FSD V15» يحقق تحسنًا بمقدار 25 مرة في التعامل مع الحالات الحرجة للسلامة ومعدل التدخلات الطارئة مقارنة بالإصدار السابق «V14»، وذلك بفضل تزويده بمشفر رؤية مشترك تم تدريبه على ملايين مقاطع الفيديو ويُستخدم أيضًا في أسطول «Robotaxi» وروبوت «Optimus».

كما يضيف التحديث حزمة واسعة من التحسينات العملية تشمل التعرف على كاميرات مراقبة السرعة وإبطاء السيارة تلقائيًا عند الاقتراب منها، وتطوير القدرة على رصد الحفر وتجمعات المياه العميقة والحيوانات الصغيرة وعوائق الطريق، إلى جانب وضع «Bike Rack Mode» الذي يتيح تشغيل القيادة الذاتية حتى عند تثبيت حامل دراجات في مؤخرة السيارة، على أن يبدأ التوسع العام للتحديث لجميع العملاء المؤهلين خلال ديسمبر 2026.