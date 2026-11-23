كشفت شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية عن خطوة تاريخية غير مسبوقة تتمثل في طرح إحدى نسخ سيارتها الخارقة الاختبارية الأسطورية «C 111» للبيع في مزاد علني لأول مرة منذ الكشف عنها عام 1969، بعدما رفضت الشركة على مدار نحو 6 عقود بيع أي نسخة منها رغم تلقيها شيكات على بياض من كبار جامعي السيارات.

ومن المقرر أن تتولى دار المزادات العالمية «RM Sotheby's» تنظيم عملية البيع في قصر اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 3 فبراير 2027 بالتزامن مع معرض السيارات الكلاسيكية «Rétromobile Paris»، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز سعر السيارة حاجز 27.5 مليون دولار.

فرصة نادرة لمدة 25 عامًا وتمويل مشروع متحف «مرسيدس-بنز»

تكتسب هذه الصفقة أهمية استثنائية لجامعي السيارات النادرة حول العالم، إذ التزمت «مرسيدس-بنز» تعاقديًا بعدم بيع أي نسخة أخرى من طراز «C 111» للجمهور لمدة لا تقل عن 25 عامًا مقبلة؛ مِمَّا يجعل الفائز بالمزاد المالك الخاص الوحيد لهذه الأيقونة في العالم حتى عام 2052 على الأقل.

وأوضحت العلامة الألمانية أن عائدات هذا المزاد التاريخي ستُخصص بالكامل لتمويل مشروع تطوير متحفها الرئيسي في مدينة شتوتغارت تحت اسم «Mercedes-Benz Museum 2.0»، والذي يتضمن إنشاء توأم رقمي تفاعلي للمتحف يتيح لعشاق السيارات حول العالم استكشاف مقتنياته التاريخية افتراضيًا.

المواصفات الهندسية والتقنية للنسخة المعروضة من «مرسيدس C 111-II»

السيارة المعروضة للبيع هي نموذج «C 111-II» موديل عام 1970 والمعروفة داخليًا باسم «Car 33»، وتعد ثالث نسخة جرى بناؤها من الجيل الثاني لهذا الطراز الاختباري، وواحدة من بين 13 سيارة فقط لا تزال باقية على قيد الحياة من أصل 17 نموذجًا طورتها الشركة خلال السبعينيات.

وتتميز السيارة بهيكلها البرتقالي الانسيابي وأبوابها المجنحة (Gullwing Doors)، وتعمل بمحركها الأصلي الدوار «وانكل» رباعي الدوارات سعة 2.4 لتر والمثبت في المنتصف، والذي يولّد قوة تبلغ 345 حصانًا ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات من إنتاج «ZF».

وبفضل وزنها الخفيف البالغ 1,240 كجم (2,734 رطلًا)، تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كم/ساعة (186 ميلًا/ساعة)، فضلًا عن كونها مختبرًا هندسيًا متحركًا أسهم في تطوير تقنيات حديثة مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).