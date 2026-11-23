يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية بالنسبة للجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، الذي يستعد لخوض اختبار جديد أمام الأهلي، مستندًا إلى سجل مميز في مواجهاته السابقة أمام الفريق الأحمر، خلال فترة قيادته الفنية لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

صراع الصدارة يشعل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ويدخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، الذي يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في القمة.

ويطمح الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، إلى حصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، لتجديد المنافسة على صدارة المسابقة، بينما يستهدف الفريق السماوي تحقيق انتصار جديد يمنحه فرصة توسيع الفارق إلى 7 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

ماذا قدم موكوينا أمام الأهلي في 4 مواجهات سابقة؟

وتكشف الأرقام عن امتلاك رولاني موكوينا سجلًا إيجابيًا أمام الأهلي، بعدما خاض 4 مواجهات سابقة أمام الفريق الأحمر، جميعها خلال قيادته لفريق ماميلودي صن داونز، ولم يتعرض خلالها لأي هزيمة، محققًا انتصارين وتعادلين.

ونجحت الفرق التي قادها المدرب الجنوب أفريقي في تسجيل 8 أهداف خلال تلك المواجهات، بينما استقبلت شباكها 3 أهداف فقط، وفقًا للبيانات الواردة في موقع «ترانسفير ماركت».

وجاءت نتائج المواجهات الأربع على النحو التالي:

25 فبراير 2023 – دوري أبطال أفريقيا: تعادل الأهلي مع صن داونز بنتيجة 2-2 في القاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات.

11 مارس 2023 – دوري أبطال أفريقيا: حقق صن داونز فوزًا كبيرًا على الأهلي بنتيجة 5-2، في مواجهة أقيمت بجنوب أفريقيا.

29 أكتوبر 2023 – الدوري الأفريقي: نجح صن داونز في الفوز على الأهلي بهدف دون مقابل، في ذهاب الدور نصف النهائي.

1 نوفمبر 2023 – الدوري الأفريقي: انتهت مواجهة الإياب في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحجز صن داونز بطاقة التأهل إلى النهائي.

موكوينا يبحث عن مواصلة تفوقه أمام الأهلي بقميص بيراميدز

وتمثل مواجهة الإثنين فرصة جديدة لرولاني موكوينا لمواصلة سجله الإيجابي أمام الأهلي، لكن هذه المرة من خلال قيادة بيراميدز، الذي ينافس بقوة على لقب الدوري المصري ويسعى للحفاظ على صدارته.

ويأمل المدرب الجنوب أفريقي في استثمار خبراته السابقة أمام الفريق الأحمر، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف بيراميدز في سباق اللقب، خاصة أن المواجهة قد تمثل نقطة تحول مهمة في شكل المنافسة على قمة جدول الترتيب.

وبين ذكريات التفوق مع صن داونز وطموحات المنافسة مع بيراميدز، ينتظر موكوينا اختبارًا جديدًا أمام الأهلي، فهل ينجح في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام المارد الأحمر؟