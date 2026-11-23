أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها وثقت إطلاق 2840 قذيفة مدفعية إسرائيلية، و870 انتهاكا جويا، و90 غارة جوية، على لبنان خلال شهر أكتوبر وحده، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد في أجزاء من الجنوب اللبناني، بينما تستمر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية في التأثير على المجتمعات المحلية، مما يعيق عودة النازحين إلى ديارهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "اليونيفيل" أن المدنيين في الجنوب لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للصراع في ظل استمرار التوتر الأمني، رغم تراجع حدة الأعمال العدائية.

وسلطت اليونيفيل الضوء على الوضع في المدارس التي لا تزال تعمل ضمن نطاق منطقة عملياتها. وخلال زيارة أجريت مؤخرا إلى المدرسة المتوسطة الرسمية في بلدة تبنين لحضور جلسة توعوية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، أكدت المتحدثة باسم البعثة "كانديس أرديل"، سماعها لأصوات طائرات مسيرة تحلق في الأجواء ودوي انفجارات في أماكن بعيدة.

أكدت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام التابعة لها ستواصل أداء مهامها. وكان مجلس الأمن قد قرر إنهاء ولاية البعثة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك عند تجديدها للمرة الأخيرة في أغسطس 2025 بموجب القرار رقم 2790.. موضحة أن أولوياتها خلال الأسابيع المتبقية من ولايتها تشمل رصد التطورات وتقديم تقارير محايدة بشأنها، والحفاظ على قنوات التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية للمساعدة في خفض التوترات، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة في الجنوب.

ومن المتوقع أن تبدأ بعثة اليونيفيل عملية انسحابها في الأول من يناير، على أن تستمر هذه العملية طوال عام 2027. وأكدت "أرديل" أن قوات حفظ السلام التابعة للبعثة، والتي تنتمي إلى 45 دولة، ستواصل عملها من أجل "دعم الاستقرار في جميع أنحاء جنوب لبنان، حتى وإن كان هشا في الوقت الراهن".