استقر رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية التواجد على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى، فيما يلاحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين.

ويطمح الفريق السماوي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصاره التاسع على التوالي، من أجل تعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع الأهلي، بينما يتطلع الفريق الأحمر لحصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- خط الدفاع: كريم حافظ، محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي

- خط الوسط: وليد الكرتي، مهند لاشين، محمود صابر

- خط الهجوم: زيكو، مصطفى فتحي، يوسف أوباما