نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة توعوية بمدرسة الشهيد أحمد السنوسي بقرية إمياي التابعة لمركز طوخ، للتعريف بالحرف اليدوية وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على تعلم أساليب الإنتاج والعمل اليدوي.

تضمنت القافلة التى شارك فيها كل من الدكتورة ساره أشرف والدكتورة علا عادل تنظيم مجموعة من ورش العمل التطبيقية لتدريب الطلاب على تنفيذ أعمال يدوية متنوعة، وتعريفهم بكيفية استخدام الخامات والأدوات المختلفة في إنتاج مشغولات ومنتجات فنية، بما يتيح لهم اكتساب مهارات جديدة من خلال التعلم بالممارسة والتجربة العملية.

واستهدفت الأنشطة تنمية القدرات الفنية لدى الطلاب، وتشجيع روح الابتكار والإبداع، واكتشاف المواهب، وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج لدى النشء.

وتأتي القافلة في إطار حرص جامعة بنها على تفعيل دورها المجتمعي، وتوسيع نطاق الأنشطة التوعوية والتدريبية داخل المدارس، بما يسهم في بناء قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، وإعداد جيل قادر على توظيف أفكاره وإمكاناته في إنتاج أعمال ومشروعات مبتكرة ذات قيمة.