استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الزيارة اليوم بتفقد محطات معالجة الصرف الصحي بكيما (1 و2 و3)، مع متابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، لما تمثله من أهمية بالغة في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

شكر وتقدير من محافظ أسوان لجهود وزارة الإسكان

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه وزيرة الإسكان للمحافظة، مؤكداً أن التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة أسهم في تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل العقبات أمام المشروعات الجارية.

وأشار المحافظ إلى إستمرار التنسيق والتكامل لتسريع معدلات التنفيذ وإستكمال المشروعات وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

110 آلاف متر مكعب يومياً الطاقة التصميمية لمحطات كيما الثلاث

وإستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي حول منظومة معالجة الصرف الصحي بكيما، التي تضم ثلاث محطات بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 110 آلاف متر مكعب يوميًا، موزعة بواقع 30 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (1)، و45 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (2)، و35 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (3)، بما يمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة أسوان.

وتخدم المنظومة عددًا من المناطق والتجمعات السكنية، من بينها: سعد زغلول، والناصرية، والدماس القديمة والدماس الجديدة، وروضاي، والجزيرة، وتقوق، والبشارية، وذلك من خلال شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والخطوط المرتبطة بمنظومة المعالجة.

كما إطلعت المهندسة راندة المنشاوي والمهندس عمرو لاشين، على تفاصيل مشروع التوسعات وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي كيما (4)، بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب يوميًا.

وتفقدا مكونات المحطات ومراحل المعالجة، وتابعا موقف التشغيل والصيانة، والإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع كفاءة المعدات والتجهيزات، إلى جانب برامج متابعة جودة المياه المعالجة ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمحطات كيما، خاصة أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة بمحطة كيما (2)، وتحسين كفاءة مراحل المعالجة، بما يسهم في استقرار التشغيل وتحسين جودة المياه المعالجة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي القائمة يمثل أولوية ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة المرافق، مشيرة إلى أن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الأداء لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة في المحطات التي تستقبل كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وتخدم تجمعات سكنية متعددة.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية، وتوفير قطع الغيار والمهمات اللازمة، مع المتابعة المستمرة لنتائج التحاليل المعملية وجودة المياه المعالجة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال أو تحديات فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

دعم برلماني وتسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وخلال الجولة، دار حوار بين وزيرة الإسكان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة أسوان، أكدت خلاله حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والتنسيق المستمر معهم، لدفع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتذليل المعوقات، وسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.

ورافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والقيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تستهدف الزيارة رفع كفاءة محطات كيما وإستدامة تشغيلها، وتسريع تنفيذ التوسعات والمشروعات الجارية، بما يعزز منظومة الصرف الصحي ويحافظ على البيئة ويرتقي بجودة الحياة للمواطن الأسواني.