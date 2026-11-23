كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يتضمن خمس أولويات استراتيجية و16 مسارًا تنفيذيًا، تستهدف تحقيق التكامل بين الخدمات المقدمة للمواطن والأنظمة الرقمية والمالية الداعمة لها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، أن هذه الأولويات تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية عبر مختلف مراحل دورة الحياة، وتوفير الفرص الاقتصادية والمدرة للدخل، مع التركيز على إدماج الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الجاهزية الاستباقية، وتعزيز ترابط البنية التحتية الرقمية، والابتكار المستمر في تصميم السياسات وتطوير الخدمات وآليات التمويل المبتكرة.

وأضافت أن هذه الأولويات تركز على تمكين المرأة ودمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة معايير الإتاحة في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعمها بمنظومة حوكمة قائمة على قياس الأداء ومتابعة أثر برامج الحماية الاجتماعية بصورة متكاملة.