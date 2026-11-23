انضم باهر النويهى إلى أبطال مسلسل «تمكين»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، تأليفًا وإخراجًا لمحمد سامي.

أبطال مسلسل تمكين

ويضم العمل كوكبة من أبرز نجوم الدراما، يتصدرهم عمرو سعد وياسمين صبري وخالد الصاوي وأحمد زاهر وكمال أبو ريا والنجمة مرفت أمين، إلى جانب إدوارد، وعدد كبير من الفنانين الذين انضموا إلى العمل مؤخرًا. والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، تامر مرسي.

ويأتي انضمام باهر إلى «تمكين» بعد أن لفت الأنظار مؤخرًا بأدائه المميز، في خطوة جديدة بمشواره الفني بمشاركته في عمل بهذا الحجم.

أعمال باهر النويهي

ويُذكر أن آخر أعمال باهر كان مسلسل «القصة الكاملة»، حيث شارك في بطولة الحلقة الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا، وجسّد فيها شخصية الضابط الذي يتولى القبض على بطل القصة، محمد فراج، بعد كشفه الجريمة التي ارتكبها.