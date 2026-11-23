شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لإصابات في القدم، تسببت في ابتعادهم مؤقتا عن ممارسة أنشطتهم اليومية، وفرضت عليهم الخضوع لبرامج علاجية وتأهيلية خلال الفترة المقبلة، وفقا لتعليمات الأطباء، في محاولة للتعافي واستعادة قدرتهم على الحركة بشكل طبيعي.

ومن بين هؤلاء الفنان ياسر جلال وتامر هجرس وعبير الشرقاوي، الذين تنوعت إصاباتهم بين التمزق العضلي ومشكلات الغضاريف، فيما يستعدون لمرحلة من العلاج الطبيعي.

إصابة ياسر جلال أثناء تصوير «القناع»

كشف الفنان ياسر جلال عن تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى أثناء تصوير مسلسله الجديد «القناع»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل، وأن الإصابة أسفرت عن حدوث تمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

ويخضع ياسر جلال حاليا لجلسات العلاج الطبيعي، التي من المتوقع أن تستمر لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما، وفقا لتطور حالته واستجابته للعلاج، حتى يتمكن من تجاوز الإصابة والعودة إلى نشاطه الفني بصورة طبيعية.

عبير الشرقاوي تعاني تمزقا من الدرجة الثالثة

وفي السياق نفسه، أعلنت الفنانة عبير الشرقاوي تعرضها لإصابة في قدمها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، كشفت فيه عن إصابتها بتمزق من الدرجة الثالثة.

وأوضحت أن الأطباء طالبوها بعدم وضع قدمها على الأرض لمدة 15 يوما، لتجنب تفاقم الإصابة ومنحها الوقت الكافي للتعافي، على أن تبدأ بعد انتهاء هذه الفترة جلسات العلاج الطبيعي، وفقا للخطة العلاجية التي حددها الأطباء.

تامر هجرس يجري جراحة في ألمانيا

أما الفنان تامر هجرس، فقد خضع لعملية جراحية في قدمه، بعد تعرضه لقطع في الغضروف نتيجة حادث دراجة نارية، وهي الإصابة التي استدعت تدخلا جراحيا للتعامل معها.

وأوضح هجرس، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه قرر تأجيل إجراء العملية لفترة بسبب ارتباطاته والتزاماته الفنية، مفضلا الانتهاء منها أولا قبل التفرغ للعلاج، وبعد انتهاء تلك الارتباطات سافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة، على أن يستكمل مرحلة التعافي من خلال جلسات العلاج الطبيعي، تمهيدا لاستعادة لياقته وحركته بشكل كامل.