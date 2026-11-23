نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



محمد أبو العينين: الشعب الفلسطيني له الحق في بناء دولته والعيش حياة كريمة بعيدًا عن الخيام والأمطار

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني له الحق في بناء دولته والتمتع بحياة كريمة، مشددًا على أن الفلسطينيين بشر ولهم الحق في العيش بكرامة، وليس أن يضطروا للبقاء داخل خيام خلال فصل الشتاء وسط الأمطار المستمرة.

النائب محمد أبو العينين: إعلان القادة الثلاثة تضمن 4 نقاط مهمة وتجاهل القضية الفلسطينية وغزة

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان لقاءً مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها القادة الثلاثة في يوم واحد.

محمد أبو العينين: مبادرة شرم الشيخ أعطت الأمل للفلسطينيين ورسمت خريطة طريق لإعادة إعمار غزة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ قبل عام، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، كانت مبادرة عظيمة استهدفت وقف الحرب في قطاع غزة ورسم خريطة طريق للمستقبل.

محمد أبو العينين: مصر تبذل جهودا كبيرة منذ 80 عامًا لدعم القضية الفلسطينية والوساطة لتحقيق السلام

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ نحو 80 عامًا من أجل القضية الفلسطينية، وتعمل على مساعدة جميع الأطراف والوساطة بينها بهدف تحقيق السلام.

محمد أبو العينين: سلام السادات مع إسرائيل مستمر منذ 47 عامًا.. والإرادة قوة لصناعة السلام

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن السلام الذي صنعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر استمر لمدة 47 عامًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام يحتاج إلى قيادة وعزيمة وإرادة حقيقية.

أحمد موسى: بيراميدز والزمالك قادران على حصد دوري أبطال أفريقيا.. ويطالب بحكام مصريين للقمة

توقع الإعلامي أحمد موسى أن تكون الفرصة متاحة أمام بيراميدز والزمالك للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشيراً إلى أن خروج صن داونز، أحد أبرز المنافسين على البطولة، قد يغير حسابات المنافسة ويفتح الطريق أمام الأندية المصرية.

فيديو يوثق مواجهة القراصنة في خليج عدن.. أحمد موسى يشيد بالطاقم المصري للسفينة «كايرو لايت»

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالبحارة المصريين العاملين على متن السفينة «كايرو لايت»، بعد نجاحهم في إحباط ثلاث محاولات قرصنة استهدفت السفينة في خليج عدن، مشيراً إلى أن أفراد الطاقم وثقوا جانباً من المواجهة من خلال مقطع فيديو.

أحمد موسى: القبطان المصري تصرف باحترافية كبيرة ونجح في حماية السفينة وطاقمها من هجوم القراصنة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتصرف الاحترافي الذي أظهره القبطان المصري علي سليمان، قائد السفينة «كايرو لايت»، بعدما نجح مع طاقمه في إحباط ثلاث محاولات قرصنة تعرضت لها السفينة أثناء عبورها خليج عدن.

لوبان: أتطلع لتعزيز الشراكة مع مصر ولقاء مرتقب مع الرئيس السيسي حال وصولي لـ الإليزيه

أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، تطلعها إلى تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشيدة بما وصفته بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأصولية والإسلاموية، معتبرة التجربة المصرية نموذجًا يمكن لفرنسا الاستفادة منه.

لميس الحديدي: استغاثة للرئيس السيسي.. دخّلوا أقلام الأنسولين لإنقاذ أطفال غزة

نقلت الإعلامية لميس الحديدي استغاثة أسر فلسطينية في قطاع غزة، طالبت بتوفير أقلام الأنسولين للأطفال المصابين بمرض السكري، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت في ظل النقص الحاد في الأدوية، وعدم توافر أقلام الأنسولين داخل القطاع، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لتسهيل إدخال العلاج وإنقاذ حياتهم.