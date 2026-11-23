كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تقديم شكوى ضد القلعة البيضاء بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعب، مؤكدًا أن موكله لم يحصل على كامل مستحقاته رغم محاولات حل الأزمة وديًا مع إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقال سامر سلامة، في تصريحات تلفزيونية، إن حسام عبد المجيد يتبقى له نحو 700 ألف جنيه لدى نادي الزمالك، موضحًا أن التواصل مع الإدارة بدأ منذ شهر يوليو الماضي، من أجل إنهاء الأزمة والحصول على المستحقات المالية المتأخرة، دون الوصول إلى حل حتى الآن.

وأضاف وكيل اللاعب أن البداية شهدت وعودًا بسداد المبلغ كاملًا بمجرد تحويل أول قسط من قيمة بيع حسام، إلا أن اللاعب حصل على 200 ألف جنيه فقط، ولم يعترض على ذلك، بل أبدى استعداده للانتظار لحين تسوية باقي مستحقاته.

وأوضح أنه واصل التواصل مع مسؤولي النادي، الذين طالبوه بالانتظار لفترة أخرى، مؤكدًا أن تقديم الشكوى لم يكن ضمن خططهم في البداية، لكن عدم وجود استجابة دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب.

وأشار سلامة إلى أنه بعد بيع بيزيرا وتحويل القسط الأول من قيمة الصفقة، تلقى تأكيدات جديدة بسداد باقي مستحقات حسام عبد المجيد، إلا أن المستحقات المالية صُرفت للاعبين، دون حصول موكله على أي مبالغ.

وتابع أنه حاول التواصل مع الإدارة المالية لنادي الزمالك، لكنه لم يتلقَّ ردًا، ما دفعه إلى إرسال إخطار رسمي يطالب فيه بسداد المبلغ المستحق خلال 30 يومًا، قبل أن يتلقى ردًا من النادي بعد مرور 28 يومًا، يفيد بوجود مستحقات مالية للزمالك لدى اللاعب، مع الإشارة إلى وجود خصومات بقيمة 80 ألف جنيه.

وأكد وكيل حسام عبد المجيد أن الزمالك يمثل بيت اللاعب الذي نشأ فيه، معربًا عن أمله في أن يكون التعامل معه بصورة أفضل، تقديرًا لكونه أحد أبناء النادي، وأن تتم تسوية الأزمة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعن حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام عبد المجيد، نفى سامر سلامة حدوث أي تواصل مع اللاعب بشأن انتقاله إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى عدم وجود نية لدى اللاعب للعودة إلى مصر في الوقت الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن كرة القدم تشهد متغيرات مستمرة، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحدث خلال الفترة المقبلة.