تراجع سعر الجيل الثالث من ساعة أبل الذكية "Apple Watch SE 3" ليصل إلى 179 دولارا فقط عبر متجر أمازون أمريكا، بخصم قدره 70 دولارا ضمن عروض الجمعة البيضاء المتاحة لفترة محدودة.

أبرز المواصفات الصحية والرياضية في ساعة Apple Watch SE 3

أوضح تقرير تقني نشره موقع "AppleInsider" أن الساعة تعتمد على بيانات درجة حرارة المعصم في تطبيقي المؤشرات الحيوية (Vitals) وتتبع الدورة الشهرية، كما توفر مقياساً لتقييم جودة النوم وتنبيه المستخدم عند رصد علامات انقطاع التنفس أثناء النوم.

ويتيح تطبيق التمارين الرياضية تتبع أنشطة متنوعة مثل الجري وتمارين القوة مع عرض مؤشرات الأداء لحظياً، إلى جانب دعم ميزتي اكتشاف السقوط واكتشاف الحوادث للاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ وإبلاغ جهات الاتصال المحددة.

وتعمل الساعة ببطارية تدوم حتى 18 ساعة من الاستخدام، مع إمكانية شحنها لمدة 15 دقيقة للحصول على طاقة تكفي لمدة 8 ساعات، فيما تدعم نسخة "GPS" إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر هاتف آيفون المقترن أو شبكة واي فاي مدعومة.

قائمة أسعار طرازات Apple Watch SE 3 بعد تخفيضات الجمعة البيضاء

لفت التقرير إلى أن تخفيض الـ 70 دولاراً يشمل كل إصدارات الساعة المصنوعة من الألومنيوم مع السوار الرياضي على متجر أمازون، ليبلغ سعر نسخة "GPS" مقاس 40 ملم 179 دولاراً، بينما يصل سعر نسخة "GPS" مقاس 44 ملم إلى 209 دولارات.

وبحسب ما ذكره الموقع، تراجع سعر الإصدار الداعم للشبكات الخلوية (GPS + Cellular) مقاس 40 ملم إلى 229 دولاراً بعد الخصم، فيما انخفض سعر النسخة الخلوية مقاس 44 ملم إلى 259 دولاراً.