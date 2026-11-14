مراجعة أبل TV 4K الجديد: أداء خارق و"سيري" أذكى.. لكن السعر صادم

أطلقت شركة "أبل" جهاز الترفيه المنزلي الجديد "Apple TV 4K" (الجيل الرابع) بمواصفات جبارة وسرعة فائقة.

ويأتي الجهاز مزوداً بالجيل الجديد من المساعد الصوتي "سيري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Siri AI)، وتحديثات رائعة لريموت التحكم، لكن بسعر مرتفع قد يجعل الكثيرين يترددون قبل الشراء.

ذكاء اصطناعي يفهمك كالبشر

وبحسب المراجعة الشاملة التي نشرها موقع "أبل إنسايدر" (AppleInsider)، فإن النجم الحقيقي في هذا الإصدار هو "سيري" الجديد.

فقد أصبح قادراً على إجراء حوارات طبيعية ومرنة، وفهم السياق بشكل أفضل بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي من أبل (Apple Intelligence).

على سبيل المثال، يمكنك سؤاله: "أين تم تصوير هذا المسلسل؟"، أو "هل هذا الفيلم مناسب لطفل عمره 15 عاماً؟"، أو حتى تسأله عن تفاصيل دقيقة داخل المشهد، مثل: "ما هي ماركة النظارة التي يرتديها هذا الممثل؟"، ليجيبك بمعلومات دقيقة تعرض في نافذة صغيرة على الشاشة دون مقاطعة مشاهدتك.

كما تم تزويد الجهاز بثلاثة ميكروفونات دقيقة قادرة على عزل الضوضاء، لتتمكن من إلقاء الأوامر الصوتية والتحكم في التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية بدون الحاجة لاستخدام الريموت، حتى أثناء تشغيل فيلم بصوت عالٍ.

ريموت لن يضيع أبدًا

ورغم احتفاظ "ريموت سيري" بنفس تصميمه الأنيق، إلا أنه حصل على ترقية طال انتظارها وهي ميزة "البحث الدقيق" (Precision Finding)، حيث يمكنك الآن العثور عليه بسهولة عبر تطبيق (Find My) في هاتفك الآيفون الذي سيرشدك لمكانه بالسنتيمتر، بالإضافة لوجود سماعة صغيرة تصدر صوتاً لتسهيل إيجاده تحت وسائد الأريكة.

لكن المراجعة حذرت من أن ميزة التتبع الدقيق للريموت تعمل فقط مع الهواتف الأحدث (iPhone 17 وiPhone 18 ونسخ Air وDuo)، بينما الهواتف الأقدم ستكتفي بتشغيل صوت التنبيه فقط.

أداء أسرع وصوت سينمائي

ويعمل الجهاز الجديد بشريحة (A19) الخارقة، التي تجعله أسرع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل السابق، مما يجعل تصفح القوائم وفتح التطبيقات وحتى لعب ألعاب "أبل آركيد" أكثر سلاسة وسرعة.

ولعشاق الصوتيات، وفرت أبل لأول مرة ميزة توصيل الجهاز بأربع سماعات من نوع (HomePod) لإنشاء نظام صوت محيطي احترافي يغمر الغرفة بالكامل ويوفر تجربة سينمائية مبهرة.

هل يستحق الشراء؟

رغم كل هذه المميزات الجبارة، انتقدت المراجعة السعر الصادم للجهاز، والذي قفز إلى 299 دولاراً أمريكياً، وهو ضعف سعر الجيل السابق تقريباً.

لذلك، إذا كنت تمتلك جهاز أبل TV 4K من الجيل الثاني أو الثالث، فمن الأفضل الانتظار، خاصة وأن أبل أكدت أن الجيل الجديد من "سيري" سيصل للأجهزة القديمة عبر تحديث برمجي قريباً (tvOS 27.2.1).

أما إذا كنت تبحث عن أقوى جهاز بث متوفر حالياً لتأسيس نظام منزلي ذكي وسريع، فهذا الجهاز هو الأفضل بلا منازع.