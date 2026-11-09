قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تغير شعار تطبيق الموسيقى الكلاسيكية للونين الأبيض والأسود.. تفاصيل الهوية الجديدة

أبل
أبل
احمد الشريف

أجرت شركة "أبل" (Apple) تغييراً مفاجئاً على شكل تطبيقها المخصص للموسيقى الكلاسيكية، حيث استبدلت الشركة الشعار الأحمر الشهير بتصميم جديد يعتمد بالكامل على اللونين الأبيض والأسود.

تصميم جديد وأكثر أناقة

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، جاء هذا التغيير ليطابق الهوية البصرية الجديدة، وهي الهوية التي طبقتها أبل الشهر الماضي على تطبيق الموسيقى الرئيسي التابع لها.

ولاحظ موقع "9 تو 5 ماك" المتخصص بأخبار الشركة، أن الشعار الجديد يبدو أفضل بكثير. 

فهو يحتفظ بلمسة شفافة وأنيقة لرمز "المفتاح الموسيقي" الذي كان موجوداً في الشعار القديم، وهذا يجعله حيوياً، ولا يبدو مسطحاً أو باهتاً كما حدث في تصميم التطبيق العادي.

ردود أفعال هادئة

وأوضح التقرير أن أبل تعتبر هذا التصميم الجديد بمثابة هوية مختلفة لخدماتها الموسيقية. 

ورغم أن المستخدمين هاجموا الشركة بشدة الشهر الماضي عند تغيير شعار التطبيق الرئيسي، إلا أن التصميم الجديد للتطبيق الكلاسيكي مر بهدوء شديد دون انتقادات واسعة. 

ويرجح الخبراء أن هذا الهدوء يرجع إلى أن قاعدة مستخدمي التطبيق الكلاسيكي أصغر بكثير من التطبيق الرئيسي.

مكتبة ضخمة وبحث ذكي

وتقدم أبل تطبيق الموسيقى الكلاسيكية مجاناً كجزء من اشتراكها الموسيقي الأساسي. 

ويبلغ سعر هذا الاشتراك الشهري في أمريكا حوالي 12 دولاراً للفرد الواحد. كما تتوفر باقة عائلية تكفي ستة أشخاص مقابل 20 دولاراً شهرياً.

ورغم أن جميع المقطوعات الكلاسيكية موجودة بالفعل داخل تطبيق أبل الموسيقي الأساسي، إلا أن هذا التطبيق المنفصل يتميز بذكاء كبير في ترتيب المحتوى الفني. 

فهو يسهل على المستمعين البحث عن المقطوعات النادرة بكل سهولة. ويساعدهم في اكتشاف النسخ المتنوعة التي عزفها فنانون مختلفون لنفس المقطوعة عبر السنين.

أبل Apple تطبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك في الأردن ويقدم لهم التعزية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

عبد اللطيف: نعمل على إحداث نقلة نوعية لبناء نظام تعليم فني يلبي احتياجات الصناعة والإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد