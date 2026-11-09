أبل تغير شعار تطبيق الموسيقى الكلاسيكية للونين الأبيض والأسود.. تفاصيل الهوية الجديدة

أجرت شركة "أبل" (Apple) تغييراً مفاجئاً على شكل تطبيقها المخصص للموسيقى الكلاسيكية، حيث استبدلت الشركة الشعار الأحمر الشهير بتصميم جديد يعتمد بالكامل على اللونين الأبيض والأسود.

تصميم جديد وأكثر أناقة

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، جاء هذا التغيير ليطابق الهوية البصرية الجديدة، وهي الهوية التي طبقتها أبل الشهر الماضي على تطبيق الموسيقى الرئيسي التابع لها.

ولاحظ موقع "9 تو 5 ماك" المتخصص بأخبار الشركة، أن الشعار الجديد يبدو أفضل بكثير.

فهو يحتفظ بلمسة شفافة وأنيقة لرمز "المفتاح الموسيقي" الذي كان موجوداً في الشعار القديم، وهذا يجعله حيوياً، ولا يبدو مسطحاً أو باهتاً كما حدث في تصميم التطبيق العادي.

ردود أفعال هادئة

وأوضح التقرير أن أبل تعتبر هذا التصميم الجديد بمثابة هوية مختلفة لخدماتها الموسيقية.

ورغم أن المستخدمين هاجموا الشركة بشدة الشهر الماضي عند تغيير شعار التطبيق الرئيسي، إلا أن التصميم الجديد للتطبيق الكلاسيكي مر بهدوء شديد دون انتقادات واسعة.

ويرجح الخبراء أن هذا الهدوء يرجع إلى أن قاعدة مستخدمي التطبيق الكلاسيكي أصغر بكثير من التطبيق الرئيسي.

مكتبة ضخمة وبحث ذكي

وتقدم أبل تطبيق الموسيقى الكلاسيكية مجاناً كجزء من اشتراكها الموسيقي الأساسي.

ويبلغ سعر هذا الاشتراك الشهري في أمريكا حوالي 12 دولاراً للفرد الواحد. كما تتوفر باقة عائلية تكفي ستة أشخاص مقابل 20 دولاراً شهرياً.

ورغم أن جميع المقطوعات الكلاسيكية موجودة بالفعل داخل تطبيق أبل الموسيقي الأساسي، إلا أن هذا التطبيق المنفصل يتميز بذكاء كبير في ترتيب المحتوى الفني.

فهو يسهل على المستمعين البحث عن المقطوعات النادرة بكل سهولة. ويساعدهم في اكتشاف النسخ المتنوعة التي عزفها فنانون مختلفون لنفس المقطوعة عبر السنين.