مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والأوروبية، وسط ترقب جماهيري للمواجهات المنتظرة، وعلى رأسها مباريات بطولة كأس مصر، إلى جانب لقاء في الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحظى مباريات كأس مصر باهتمام خاص، في ظل سعي الأندية المتنافسة إلى تحقيق الفوز وحجز مقاعدها في الأدوار المقبلة، بينما تتجه الأنظار إلى مواجهة بليموث باركواي أمام بيركامستيد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وجاء موعدها كالتالي:

* بليموث باركواي ضد بيركامستيد – الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات بطولة كأس مصر بإقامة مباراتين قويتين، حيث تسعى الفرق الأربعة إلى مواصلة مشوارها في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية، وجاءت المواعيد كالتالي:

* وادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية – الساعة 2:30 عصرًا، عبر قناة أون سبورت.

* زد ضد سمنود – الساعة 5:00 مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

وتترقب الجماهير المصرية مواجهتي كأس مصر، خاصة مع رغبة الأندية في المنافسة على اللقب، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بليموث باركواي وبيركامستيد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لتكون الجماهير على موعد مع مجموعة من اللقاءات الكروية المتنوعة على مدار اليوم