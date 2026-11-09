تقرير: مسؤول كبير في البيت الأبيض يغادر منصبه بعد تغيير رئيس الأركان

يغادر ريتشارد والترز، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب قرار تغيير قيادة طاقم البيت الأبيض، وتعيين ستيفن ميلر خلفاً لسوزي وايلز في منصب رئيس الأركان، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، الأحد.

وذكرت قناة «فوكس نيوز» أن والترز، الحليف القديم لوايلز، يُعد من أوائل كبار المسؤولين الذين يغادرون البيت الأبيض عقب الإعلان عن التغيير القيادي، الجمعة.

وأكد ستيفن ميلر رحيل والترز في بيان للقناة، مشيداً بدوره داخل الإدارة الأمريكية، ومشيراً إلى أنه سيواصل تقديم الدعم لأجندة ترامب من خارج البيت الأبيض.

وقال ميلر إن والترز كان عضواً لا يقدر بثمن في البيت الأبيض، وساعد الإدارة على تحقيق بعض أكبر انتصاراتها، مضيفاً أنه رغم مغادرته منصبه، فإنه سيواصل تقديم المساعدة بينما تواصل الإدارة العمل لتحقيق أهداف الرئيس ترامب.

وشغل والترز سابقاً منصب رئيس أركان اللجنة الوطنية الجمهورية، كما تولى مناصب قيادية في الحملات الرئاسية لترامب.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، تعيين ميلر، مستشاره القديم وأحد أبرز مهندسي سياساته المتعلقة بالهجرة، رئيساً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، على أن يبدأ مهامه اعتباراً من الاثنين.

وفي المقابل، تنتقل وايلز، التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، إلى العمل ضمن العملية السياسية لترامب.

ويأتي التغيير في قيادة البيت الأبيض عقب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، والتي تمكن خلالها الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي.