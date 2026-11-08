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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

هيونداي سوناتا 2026
هيونداي سوناتا 2026
صبري طلبه

تعد هيونداي سوناتا 2026 واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في قطاع السيدان متوسطة الحجم داخل السوق السعودي، إذ تجمع بين التصميم العصري مع مجموعة من التجهيزات المتنوعة.

أبعاد هيونداي سوناتا 2026

تنتمي هيونداي سوناتا 2026 إلى فئة السيارات السيدان المتوسطة، وتأتي بهيكل يبلغ طوله 4,900 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,860 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,445 مم.

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,840 مم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب نحو 1,465 كجم، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 510 لترات،

هيونداي سوناتا 2026

وتشمل التجهيزات الخارجية، جنوط ذات مظهر رياضي، مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، فضلًا عن فتحة سقف بانورامية، ومصابيح led.

محرك هيونداي سوناتا 2026

تعتمد هيونداي سوناتا 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة تصل إلى 194 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي.

هيونداي سوناتا 2026

تسارع هيونداي سوناتا 2026 

تستطيع سوناتا 2026 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، وفيما يتعلق بمعدلات استهلاك الوقود، تسجل السيارة متوسط يصل إلى 16.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا.

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السعودية

تقدم هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي بأربع فئات سعرية، وتبدأ الأسعار من 107,604 ريالات سعودية للفئة الأولى، ثم ترتفع إلى 119,104 ريالات للفئة الثانية.

وتصل أسعار الفئات الأعلى إلى 127,154 ريالًا للفئة الثالثة، بينما تسجل الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا نحو 147,854 ريالًا سعوديًا.

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