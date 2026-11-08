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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة هاجر أمين متأثرة بإصابتها في حادث قطار العياط بالفيوم

المتوفاة
المتوفاة

خيَّم الحزن على أهالي قرية العدوة بمحافظة الفيوم، عقب وفاة هاجر أحمد أمين، إحدى المصابات في حادث قطار العياط، متأثرة بإصابتها، وذلك داخل مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، بعد نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وفاة هاجر داخل مستشفى الواسطى

ولفظت هاجر أحمد أمين أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الواسطى، عقب إصابتها في حادث تصادم قطاري العياط، لتتحول إصابتها إلى حالة وفاة جديدة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرتها وأهالي قريتها، الذين تلقوا نبأ رحيلها بصدمة كبيرة.


تفاصيل حادث تصادم القطارين

وكان حادث قطار العياط قد وقع إثر تصادم القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالقرب من منطقتي كفر عمار والرقة، ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.


88 مصابا و4 وفيات في الحادث

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في أحدث بياناتها المعلنة، ارتفاع عدد المصابين إلى 88 شخصا، بالإضافة إلى وفاة 4 ركاب، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الواسطى والعياط وأطفيح، بمشاركة 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل وإخلاء المصابين والضحايا.


الحزن يخيم على قرية العدوة

وأعادت وفاة هاجر حالة الحزن بين أهالي محافظة الفيوم، الذين يتابعون تطورات الحادث، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم أسرة الراحلة الصبر والسلوان.

محافظة الفيوم قطار العياط حادث قطار العياط

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