الخارجية: إسرائيل لم تتخل عن مخططات تهجير سكان غزة.. ومصر تدعم جيش لبنان

حذر السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، من أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخلَّ عن مخططاته الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة اليقظة والانتباه المستمر لمواجهة هذه المخططات، في ظل استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

استمرار الاستيطان ومنع المساعدات يعرقلان استكمال المرحلة الأولى من السلام

وقال زكي، في تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، إن الاحتلال يتعمد منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض القطاع لظروف مناخية قاسية وسقوط الأمطار وغرق خيام النازحين، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق استكمال المرحلة الأولى من اتفاق السلام.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ودعم المؤسسات الوطنية الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إلى جانب مساندة الجيش اللبناني.

وشدد على أهمية المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يدعم سيادة الدولة اللبنانية ويعزز دور مؤسساتها الوطنية.

وفي الشأن اليمني، أكد السفير نادر زكي ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الوطنية في اليمن، ومساندته للحوار اليمني-اليمني، مع رفض التدخلات الخارجية التي تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.