متحدث الخارجية: مصر تسعى لوقف الحرب بين إيران وأمريكا.. وملفات عالقة مع تركيا

كشف السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن القاهرة تسعى إلى وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، من خلال التواصل المستمر مع الجانبين والعمل على تقريب وجهات النظر.

تواصل مع واشنطن وطهران لاحتواء التصعيد الإقليمي

وقال زكي، في تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، إن مصر تبذل جهود وساطة حثيثة بهدف جسر الهوة بين واشنطن وطهران ووقف الحرب، معربًا عن تطلع القاهرة إلى عودة المسار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، بما يسهم في خفض حدة التوتر في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية وجود توافق واسع النطاق بين البلدين بشأن غالبية الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى وجود بعض الموضوعات العالقة في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، يأتي في مقدمتها مذكرة التفاهم السابقة الموقعة مع فايز السراج.

وفي الشأن الليبي، أكد زكي ثبات السياسة المصرية تجاه الأزمة، والقائمة على دعم وحدة المؤسسات الرسمية والعسكرية والأمنية في ليبيا، مع استمرار التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة، بما يسهم في التوصل إلى حل للأزمة.