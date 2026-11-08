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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يرتفع أمام الجنيه في معظم البنوك بنهاية تعاملات الأحد 8 نوفمبر 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً في معظم البنوك مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تفاوت طفيف في الأسعار.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديث البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) القائمة، إذ سجل الدولار 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

وجاء البنك الأهلي الكويتي (ABK) في المركز الثاني بسعر 54.24 جنيه للشراء و54.34 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي (KFH) ونكست (NXT) سعر 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في  مجموعة كبيرة من البنوك عند سعر 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، وهي: “البنك التجاري الدولي (CIB)، أبوظبي الأول (FABMISR)، المصرف العربي، البركة، قطر الوطني (QNB الأهلي)، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي (EG Bank)، الشركة المصرفية (SAIB)، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي، قناة السويس”.

وتداول سعر الدولار في  كل من بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند سعر 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 54.14 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك فيصل الإسلامي سعر شراء للدولار نحو  54.12 جنيه و54.22 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية أقل سعرا؛ إذ بلع 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.17 جنيه للشراء و54.31 جنيه للبيع. 

 أعلى سعر شراء للدولار

 54.35 جنيه.

أقل سعر بيع للدولار

 54.20 جنيه.

 متوسط سعر الدولار 

 54.22 جنيه.

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